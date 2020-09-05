Народный депутат Украины Николай Княжицкий заявил, что Россия не ввела санкции против нардепов от "Слуги народа" и "Оппозиционный платформы - За життя" потому, что Кремль одобряет политику этих сил.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Россия ввела санкции против некоторых украинских политиков. В него попали те мои коллеги, которые ранее в Парламенте не были. Ибо парламентарии прошлых созывов давно в этом списке под “санкциями”. Но интересно, что ранее Россия считала всех украинских политиков врагами. Поэтому в “черные списки” попадали одновременно Владимир Вятрович, Анна Гопко, я был в этом списке. Но там были и Колесников, и Новинский”, – говорится в сообщении.

Княжицкий отметил, что сейчас тоже санкции ввели против вновь избранных депутатов “Европейской Солидарности”, “Батькивщины”, “Голоса” и др. При этом никаких санкций не ввели против депутатов “Слуг народа” и “Оппозиционной платформы – За життя”.

“Сейчас тоже санкции ввели против вновь избранных депутатов “Европейской Солидарности”, “Батькивщины”, “Голоса”, людей из так называемой “группы Ахметова”. Ввели санкции против Порошенко. Раньше часто писали о том, что он не под санкциями. Но Порошенко был президентом, стал депутатом – ввели. Интересно другое. Никаких санкций не ввели оккупанты против депутатов “Слуг народа” и “ОПЗЖ”. Это не “вина”, очевидно этих депутатов. Это прямой показатель отношения России к политике этих сил. Депутаты “ЕС”, “Батькивщины” и “Голоса” фактически полным составом под санкциями, в отличие от представителей других политических сил”, – подчеркнул нардеп.