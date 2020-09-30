Во время видеоконференции ТКГ представители России вели несанкционированную запись и угрожали опубликовать записанное. Представительница ОБСЕ прервала заседание и инициировала внеочередную встречу.

Об этом сообщают издания “Интерфакс Украина”, “Украинская правда” и“Левый берег”, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщалось ранее, 30 сентября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Во время заседания Россия блокировала переговоры, а глава делегации Украины Леонид Кравчук требовал их разблокировать и не выдвигать никаких условий.

По сообщениям СМИ, заседание было сорвано в связи с тем, что российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ.

“Как выяснилось в ходе заседания, российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания. Глава российской делегации, в частности заявил также о своем намерении в одностороннем порядке публиковать аудио- и видеозаписи переговоров”, — отметил собеседник “Интерфакса”.

Когда это выяснилось, специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау предложила прекратить заседание, заявив о нарушении режима конфиденциальности.

По данным источника “УП”, Грау предложила провести отдельное заседание, чтобы договориться о кодексе поведения и информационной политике, которых должны придерживаться все участники.

Украинская сторона, как пишет “ЛБ”, поддержала такую ​​позицию, подчеркнув, что никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров, в частности конфиденциальности.