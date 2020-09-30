Об этом сообщают издания “Интерфакс Украина”, “Украинская правда” и“Левый берег”, ссылаясь на собственные источники.
Как сообщалось ранее, 30 сентября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Во время заседания Россия блокировала переговоры, а глава делегации Украины Леонид Кравчук требовал их разблокировать и не выдвигать никаких условий.
По сообщениям СМИ, заседание было сорвано в связи с тем, что российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ.
“Как выяснилось в ходе заседания, российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания. Глава российской делегации, в частности заявил также о своем намерении в одностороннем порядке публиковать аудио- и видеозаписи переговоров”, — отметил собеседник “Интерфакса”.
Когда это выяснилось, специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау предложила прекратить заседание, заявив о нарушении режима конфиденциальности.
По данным источника “УП”, Грау предложила провести отдельное заседание, чтобы договориться о кодексе поведения и информационной политике, которых должны придерживаться все участники.
Украинская сторона, как пишет “ЛБ”, поддержала такую позицию, подчеркнув, что никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров, в частности конфиденциальности.
- Как сообщалось, накануне встречи президент Украины Владимир Зеленский после очередного скандального заявления вывел первого премьера Украины Витольда Фокина из состава ТКГ. Он занимал должность заместителя председателя.
- Напомним, 16 сентября состоялось прошлое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Переговоры продолжались почти 7 часов.
- После встречи Кравчук сообщил во время заседания ТКГ между ним и Грызловым произошла перепалка.
- Журналист Сергей Гармаш, представитель ОРДЛО и советник украинской делегации, участвующей в работе ТКГ с июня, по итогам встречи сообщил, что Россия и в дальнейшем блокирует работу группы.
- Как известно, Россия блокирует переговоры, требуя внесения изменений в постановление о местных выборах в Украине. Подробнее об этом читайте в материале.