Россия направила в Италию помощь для борьбі с коронавирусом, а также военных медиков. Операцией руководит Министерство обороны РФ.

Об этом пишет итальянское издание La Stampa, со ссылкой на высокопоставленные источники.

“80% российской помощи Италии – абсолютно или почти бесполезна. Короче говоря, это – чуть больше, чем сожаления”, – сообщается в материале.

Уточняется, что Россия отправила в Италию бактериологические средства для дезинфекции помещений, профилактики, а также оборудование такого типа.

Таким образом, пишет La Stampa, Россия руководствовалась политическими и дипломатическими целями.

Кроме того, из Москвы в Италию прибыли военные врачи, которые участвовали в спецоперациях в Африке, а их прибытие находится в ведении Министерства обороны РФ, а не Министерства здравоохранения. Известно, прибывшие военные медики имеют звания генералов, полковников, майоров, подполковников.

“Сергей Кикот, старший генерал, глава миссии, является экспертом по сибирской язве. Полковник Геннадий Еремин является экспертом в бактериологической войне и работал против чумы свиней. Полковник Вячеслав Кулиш является экспертом в разработке средств защиты от вирусных биологических агентов, он работал в программах против лихорадки Эбола и чумы. Вчера эта группа уехала из Рима в направлении Бергамо”, – сообщает издание.