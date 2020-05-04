Российский Северный флот отслеживает группу американских и британских военных кораблей, которые вошли в Баренцево море в понедельник утром.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Отметим, в понедельник ВМС США заявили, что четыре корабля ВМС США и корабль Королевского флота вошли в Баренцево море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в “сложных условиях окружающей среды над Северным полярным кругом”.

Корабли ВМС США не эксплуатировались в Баренцевом регионе с середины 1980-х годов,

Пир этом министерство обороны России было уведомлено 1 мая “в целях предотвращения неправильных представлений, уменьшения риска и предотвращения непреднамеренной эскалации”.