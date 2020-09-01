В течение прошлой недели Россия поставила на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

Так, по информации ГУР, командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения. В частности, на прошлой неделе в соединения и части оккупантов доставлено около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами.

Кроме того, для комплектования подразделений противника с территории РФ продолжают прибывать российские граждане-наемники, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям (снайперы, разведчики, связисты).