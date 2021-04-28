РФ почала відводити війська, але тільки в окупованому Криму, – ДПСУ

Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала відводити частину військ з території тимчасово окупованого Криму, але не від східного кордону України.

Про це він сказав в інтерв’ю “РБК-Україна“.

“Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато… На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму”, – зазначив Дайнеко.

Водночас, за його словами, залишається скупчення сил і техніки противника в військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар в Воронезькій області. Останній за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною.

“Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо”, – наголосив очільник ДПСУ.

Він також додав, що прикордонники продовжать стежити за цими процесами. На його думку, говорити про те що, Росія відведе всі свої війська від кордонів України ще зарано.