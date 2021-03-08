Онлайн-платформы, которыми руководит российская разведка, распространяют дезинформацию о двух вакцинах против коронавируса, используемых в США.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center) Госдепартамента выявил три российских агентства – News Front, New Eastern Outlook и Oriental Review, – которые распространяют не только дезинформацию о коронавирусе, но и о “международных организациях, военных конфликтах, протестах; и любых вызывающих разногласия вопросах, которые можно эксплуатировать”.

“Все эти сайты различаются по охвату, тону и аудитории, но все они распространяют российскую пропаганду и дезинформацию. Установление Госдепартаментом связи между этими сайтами и российской разведкой является результатом совместного межведомственного отчета”, – сказал представитель Global Engagement Center.

Издание The Wall Street Journal первым сообщило о дезинформации.

Кампания по дезинформации проводится в то время, когда США и другие страны стремятся вакцинировать как можно больше людей с помощью трех вакцин, разработанных в рекордно короткие сроки производителями лекарств Pfizer/BioNTech, Moderna and Johnson and Johnson. В последние месяцы официальные лица США работают над повышением доверия к вакцинам, поскольку исследования показали, что некоторые люди все еще не решаются делать прививки.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию The Wall Street Journal, что спецслужбы РФ занимаются кампанией по дезинформации. “Это ерунда. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин”, – заявил Дмитрий Песков.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что “российские государственные СМИ и аккаунты правительства России в Twitter предприняли открытые попытки выразить озабоченность по поводу стоимости и безопасности вакцины Pfizer, что, по мнению экспертов, является попыткой продвигать продажу российской вакцины “Спутник V”.

“Упор на очернение Pfizer, вероятно, связан с ее статусом первой вакцины, помимо “Спутник V”, получившей массовое применение, что приводит к потенциальной угрозе доминированию “Спутник V” на рынке”, – говорится в отчете Альянса за обеспечение демократии.

Например, канал дезинформации News Front написал, что “у человека, получившего вакцины Pfizer или Moderna Inc., может развиться паралич Белла”. Это состояние, при котором парализованы лицевые мышцы.