Про це повідомляється у зведенні Міноборони про обстановку в зоні ООС.
Так, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація продовжує посилювати бойові можливості з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ.
“Минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ завезено нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки та понад півтори тисячі тонн пально-мастильних матеріалів”, – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що окупанти розгорнули масштабні інженерні роботи. Агресор збільшує кількість траншей та ходів сполучень у житлових районах, на території чинних промислових об’єктів, що наближені до лінії зіткнення. У такий спосіб противник створює умови для прихованого застосування снайперів та мінометних розрахунків.
- Раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики встановлюють муляжі озброєння і військової техніки.