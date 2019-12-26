По словам прокурора Владимира Лымаря, Россия настаивала на внесении в список обмена удерживаемыми лицами "всех на всех" обвиняемых по делу теракта в Харькове.

Об этомсообщает агентство “Интерфакс Украина”.

“В рамках “нормандского саммита” 9 декабря 2019 в Париже между Украиной и РФ достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами по принципу “всех на всех” до 31 декабря этого года. С этой целью стороны договорились о взаимном освобождении до конца этого года лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений или осужденных и уголовные производства в отношении которых находятся в производстве органов предварительного расследования и суда. К сожалению, я должен констатировать, что российская сторона среди других в список обмениваемых лиц принципиально заявила Башлыкова, Дворникова и Тетюцького, что еще раз подтверждает факт действий обвиняемых, направленных на расшатывание ситуации в Украине”, – сказал прокурор.

По мнению Лымаря, вина подозреваемых является доказанной. При этом он попросил суд изменить обвиняемым меру пресечения на лично обязательство.

“Я обращаюсь ко всем с просьбой понять принципиальность и важность решения этого вопроса, необходимость решения этого вопроса”, – подчеркнул он.

При этом прокурор также обратился к родственникам людей, погибших в теракте.

“Уважаемые, я был с вами все это время. Почти пять лет. Я понимаю, вашу боль по потерянным сыновьями и родным, но наш долг – сохранить светлую память героев. Понимаю ваше желание получить справедливый приговор суда и адекватное наказание обвиняемым. Ваши дети, ваши родные выполнят еще один героический поступок – вернут из плена живых патриотов, которые продолжают защищать Украину… Общество четко понимает, что перед нами стоит нелегкий выбор: освободить террористов, убийц наших героев-патриотов, фамилиями которых гордится государство, в обмен на возвращение живых героев-украинцев. Но мы должны понимать, что срыв “нормандских договоренностей” по обмену приведет к дальнейшему незаконному удержыванию государством-агрессором пленных украинских военнослужащих и заложников”, – сказал Лымарь.

Родственники в свою очередь выступили против обмена.

“Они все должны понести наказание на территории Украины”, – сказала Марина Толмачева, муж которой погиб в результате теракта.