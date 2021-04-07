Об этом пишет словацкая ежедневная газета Dennik N.

По информации издания, поступившие в Словакию дозы “Спутник V” не являются идентичными той вакцине, которая оценивалась журналом The Lancet.

Теперь в стране сомневаются, безопасно ли начинать вакцинацию – даже после того, как препарат был проверен словакским Государственным институтом по контролю лекарств (ŠÚKL). Так, вакцина прошла испытания на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида.

Кроме того, регулятор не может дать полноценной оценки препарата, поскольку не получил всех документов о производстве и безопасности. Также там отметили, что местные эксперты не могут проверить вакцину настолько всесторонне, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Министерство здравоохранения Словакии уже обратилось к другой лаборатории для оценки безопасности вакцины. Результаты будут известны на этой неделе.

Политический кризис в Словакии начался после того, как премьер-министр Игорь Матович без согласования с коалицией купил российскую вакцину “Спутник V”, которая еще не была одобрена для использования Европейским агентством по лекарственным средствам. Кроме того, 3 марта Матович опозорился неуместной шуткой о том, что якобы предложил россиянам в обмен на вакцину “Спутник V” часть Украины.