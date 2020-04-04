Об этом сообщает российское информагентство “РБК”.

На фотографиях груза в самолете, опубликованных военным исследователем Робертом Ли с King’s College London, видно, что среди поставленных в США медицинских товаров аппараты ИВЛ “Авента М”, выпускаемых Уральским приборостроительным заводом (УПЗ). Это предприятие входит в Концерн “Радиоэлектронные технологии” (КРЕТ), который, в свою очередь, входит в структуру “Ростех”.

Among the supplies delivered by the An-124-100 are Aventa-M ventilators produced by the Ural Instrument Engineering Plant (UPZ). 9/https://t.co/BhVjLhFSOK pic.twitter.com/Hl9KGEP1IE — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2020

Коробки с аппаратами ИВЛ “Авента М” производства УПЗ видно также на видеозаписи разгрузки самолета в США.

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Отмечается, что КРЕТ находится под блокирующими санкциями США с июля 2014 года у связи с агрессией РФ против Украины. Концерн попал в самый жесткий санкционный список SDN: американским гражданам и организациям запрещено осуществлять c ним любые транзакции, если только Минфин США не выдаст специальное разрешение на отдельные сделки. Любая “дочка” КРЕТ автоматически попадает под те же санкции.