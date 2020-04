Об этом сообщает российское информагентство “РБК”.

На фотографиях груза в самолете, опубликованных военным исследователем Робертом Ли с King’s College London, видно, что среди поставленных в США медицинских товаров аппараты ИВЛ “Авента М”, выпускаемых Уральским приборостроительным заводом (УПЗ). Это предприятие входит в Концерн “Радиоэлектронные технологии” (КРЕТ), который, в свою очередь, входит в структуру “Ростех”.

Among the supplies delivered by the An-124-100 are Aventa-M ventilators produced by the Ural Instrument Engineering Plant (UPZ). 9/https://t.co/BhVjLhFSOK pic.twitter.com/Hl9KGEP1IE

— Rob Lee (@RALee85) April 1, 2020