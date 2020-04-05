Об этом он сказал в комментарии “Голосу Америки”.
Такое мнение он высказал в контексте попытки России провести через Генассамблею ООН проект резолюции относительно коронавируса. В этом проекте был пункт об отмене международных санкций.
Кислица отметил, что, сделав такой шаг российская сторона продемонстрировала высокий профессионализм, стремясь достичь своей цели.
“Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы – это факт”, – отметил дипломат.
Речь идет о резолюции, в которой было требование отменить международные санкции. Украина проект резолюции заблокировала. Также решение поддержали Грузия, США, Великобритания, Евросоюз и другие страны.
“Понимаю и согласен с тем, что Европейский Союз должен продемонстрировать единство, так как часть ковидного плана Российской Федерации – это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически”, – заявил посол.
- Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций запускает план по борьбе с коронавирусом COVID-19 на 2 млрд долларов.
- 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем выделение Украине $165 млн для борьбы с пандемией COVID-19.