Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

Всего в перечень вошли 849 человек.

В обновленный список попали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, а также председатель делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

В перечень также вошли депутаты из фракции “Слуга народа” Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Андрей Герус, Александр Качура и Гео Лерос.