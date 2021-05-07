РФ стягнула війська до українських кордонів, щоб нагадати Байдену, що Путін може влаштувати йому проблеми, – NYT

США підтримують Україну на фоні нарощування російських військ вдовж кордонів. Однак ескалація на Донбасі може завадити нормалізації американсько-російських відносин.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Байден, Путін та Україна

Росія розмістила майже 80 тисяч військових на кордоні з Україною. Водночас на Донбасі почастішали обстріли українських позицій підтримуваними Росією сепаратистами. США активно слідкують за ситуацією, тому вчора державний секретар Ентоні Блінкен відвідав Київ, щоб наголосити на американській підтримці України.

Блінкен з букетом троянд під дощем прийшов відвідати меморіал українським військовим, загиблим у боях з Росією. Пізніше він сказав, що у нього був емоційний порив “віддати належне тим, хто втратив життя, захищаючи українську демократію”.

Однак американська газета пише, що з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена напруженість між Росією та США зростає.

Що робить Путін?

Стягування російських військ до кордону є класичною спробою залякування України. Це нагадування про те, що Росія вважає країну своєю сферою впливу і виступає проти її спроб вступити до НАТО.

Майкл Кроулі, кореспондент Times, який відвідав Україну разом із Блінкеном, стверджує, що 80 тисяч російських військовослужбовців можуть бути спробою зміцнити російські позиції в рамках мирних переговорів щодо війни на Донбасі, потенційно надаючи Путіну більше контролю над Східною Україною.

Газета пише, що зараз США та НАТО влаштовують власні військові навчання по всій Східній Європі, які називаються Defender Europe. У них бере участь 28 тисяч військових. Розміщення військ Росії біля українського кордону має на меті продемонструвати обороноспроможність країни “і дати Києву зрозуміти межі західної підтримки”.

До чого тут Навальний?

Розміщення військ має набагато ширше значення, ніж залякування України.

“Це демонстрація сили Путіна, який вживає заходів для подолання протестного руху, очолюваного опозиціонером Олексієм Навальним. І це також нагадування Байдену, що якщо він стане занадто агресивним щодо Росії, Путін може влаштувати йому проблеми”, – пише газета.

Водночас Байден має амбіційний зовнішньополітичний порядок денний. Деякі плани американського президента мають мало спільного з Росією, а деякі вимагають співпраці з цією країною. Ескалація в Україні може завадити співпраці США та Росії.

“Путін є майстром підняття напруги, а потім її приборкання”, – сказав Роджер Коен, кореспондент Times.

Ставши більш агресивним щодо України, Путін може показати Байдену та європейським лідерам, що він має над ними важелі впливу.

Що робить Байден?

Байден дозволив собі кілька різких висловлювань про Путіна, назвавши його вбивцею, але його фактична політика була більш поміркованою. Газета пише, що візит Блінкена до Києва був провокаційним, оскільки відбувся після того, як США запровадили санкції проти Росії у відповідь на хакерство та втручання у вибори.

“З президентом Путіним мені було ясно, що ми могли б піти далі, але я вирішив цього не робити. США не прагнуть розпочати цикл ескалації та конфлікту з Росією”, – сказав Байден, оголошуючи санкції.

Антон Трояновський, керівник московського бюро Times, описує стратегію Білого дому як “ретельно поставлену хореографію”. Водночас Лара Джейкс, яка висвітлює новини Державного департаменту, зазначає, що Байден і Путін знайомі роками, і їхні стосунки, попри всю напруженість, характеризуються “прагматизмом і достатньою мірою передбачуваності”.

“Можливо, найбільша мета Байдена – створити стабільні відносини, в яких Путін вирішить, що може більше втратити, ніж отримати від конфронтації. І це непросто”, – пише видання.

Видання The Economist нещодавно назвало РФ “найпродуктивнішим джерелом нестабільності на кордонах Європи й, можливо, найактивнішим порушником проблем у багатих демократіях, фінансуючи екстремістські партії, поширюючи дезінформацію та розбрат”.

“Але, звичайно, Росія все одно може спричинити ще більше проблем, як це зараз демонструє Путін в Україні”, – наголошує газета.