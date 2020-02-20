Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что перспективы следующей встречи на высшем уровне в "нормандском формате" являются "призрачными".

Об этом шла речь в его выступлении на заседании Генеральной ассамблее ООН, трансляцию ведет “Крым.Реалии”.

Небензя в очередной раз высказал мнение, что Россия не является стороной Минских соглашений.

“Мы слышим набившую оскомину мантру о российской агрессии и заявления, что Минск не выполняет именно Россия, хотя о нас там нет ни слова”, — сказал он.

Кроме того, он обвинил украинскую сторону в невыполнении Минских соглашений и заявил, что это ставит под сомнение вероятность следующей встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в “нормандском формате”.

“С таким безответственным подходом к Минским соглашениям трудно представит, как будут реализованы решения декабрьского саммита в Париже. Соответственно — весьма призрачны и перспективы следующей встречи”, — добавил он.

Стоит отметить, что накануне во время заседания Совета Безопасности ООН Небензя заявил, что Украина “саботирует” выполнение Минских соглашений, а западные партнеры — “подыгрывают”. При этом Небензя также подчеркнул, что Россия якобы не является участницей конфликта, и в Минских соглашениях не упомянута.

Слова дипломата опровергли представители других государств. В частности, постпред Великобритании Карен Пирс напомнила, что причиной конфликта на Донбассе является агрессия России.

“Россия утверждает, что она не является участницей конфликта. Но на самом деле Россия начала этот конфликт в Украине и продолжает подпитывать его, люди страдают из-за этого”, — сказала она.

Представитель Германии Кристоф Хойсген обозначил уровень влияния России на группировки “ЛНР” и “ДНР”, припомнив ситуацию, которая имела место во время подписания Минских соглашений. Тогда советнику президента РФ Владиславу Суркову понадобилось всего 10 минут, чтобы вынудить боевиков поставить свою подпись.

“Что касается роли России… Я был в Минске. И велись переговоры всю ночь в Минске. И были заключены договоренности. Кто-то сказал: “Сепаратисты должны подписать”. И потом господин Сурков, который тогда вел переговоры, сказал: “Я это сделаю”. И приблизительно 10 минут ему понадобилось, чтобы получить подпись под этим комплексом мер. Это вот по поводу независимости сепаратистов от России”, — рассказал он.