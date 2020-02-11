Народный депутат 8-го созыва Сергей Высоцкий считает, что России сейчас очень важно внушить украинцам мысль о том, что война на востоке страны стала следствием Революции Достоинства.

Об этом он написал в свое колонке “Россия избавляет Зеленского от бремени Майдана”.

“Кремль знает свою самую мерзкую тайну – тайну о которой до сих пор не догадывается значительная часть украинского общества. Кремль прекрасно знает, что войну с Украиной он начал задолго до первых шагов “зеленых человечков” по крымской степи и до первых выстрелов Гиркина на Донбассе. Война началась с отравлений протестующих российским газом. С выбитых российскими пулями глаз. С генерала Беседы и Суркова, которые руководили в Киеве операцией по подавлению Майдана… С убийств Нигояна, Жизневского и Вербицкого. Война началась с появления на улицах Киева одетых в свежую форму силовиков без знаков отличия, говорящих с характерным аканьем”, – отмечает Высоцкий.

По его словам, именно по этой причине России очень важно внушить украинцам мысль о том, что война стала следствием революции. Ведь именно тогда РФ сможет снять с себя ответственность за преступления против протестующих в войну.

“Ведь как только зло перестает быть злом в общественном восприятии – оно вновь становится рукопожатым. Со злом можно формировать коалицию национального единства, со злом можно совместно работать над решением “гражданского конфликта” на Донбассе. Со злом можно, в конце концов, неплохо зарабатывать. Особенно с российского газа и угля”, – подчеркнул Сергей Высоцкий.