Об этом он написал в свое колонке “Россия избавляет Зеленского от бремени Майдана”.
“Кремль знает свою самую мерзкую тайну – тайну о которой до сих пор не догадывается значительная часть украинского общества. Кремль прекрасно знает, что войну с Украиной он начал задолго до первых шагов “зеленых человечков” по крымской степи и до первых выстрелов Гиркина на Донбассе. Война началась с отравлений протестующих российским газом. С выбитых российскими пулями глаз. С генерала Беседы и Суркова, которые руководили в Киеве операцией по подавлению Майдана… С убийств Нигояна, Жизневского и Вербицкого. Война началась с появления на улицах Киева одетых в свежую форму силовиков без знаков отличия, говорящих с характерным аканьем”, – отмечает Высоцкий.
По его словам, именно по этой причине России очень важно внушить украинцам мысль о том, что война стала следствием революции. Ведь именно тогда РФ сможет снять с себя ответственность за преступления против протестующих в войну.
“Ведь как только зло перестает быть злом в общественном восприятии – оно вновь становится рукопожатым. Со злом можно формировать коалицию национального единства, со злом можно совместно работать над решением “гражданского конфликта” на Донбассе. Со злом можно, в конце концов, неплохо зарабатывать. Особенно с российского газа и угля”, – подчеркнул Сергей Высоцкий.
- Ранее Сергей Высоцкий выразил мнение, что Президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев добивался встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пока Москва играла с ним в кошки-мышки.