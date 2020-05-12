Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса. По состоянию на 12 мая в РФ зафиксировано 232 243 случая заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют Университета Джона Хопкинса.

Как сообщает российское информагентство “Интерфакс “, за последние сутки в стране выявили еще 10 899 заболевших. Суточный прирост составил 4,9 %. Новые случаи зафиксировали в 83 регионах России, больше всего в Москве – 5392. Общее число случаев в столице РФ за весь период выросло до 121 301.

Количество погибших от коронавируса выросло до 2116, в том числе зафиксировано 107 летальных исходов за сутки.

Отмечается, что страна по количеству заболевших вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию (более 224 тыс.) и Испанию (более 227 тыс.). Первое место по числу заболевших COVID-19 в мире занимают США с почти 1,4 миллиона случаев.