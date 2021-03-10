Об этом в интервью #Буквам рассказал заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

“… за эти годы ничего не изменилось. Россияне пытаются затягивать судебные процессы, создают для этого совершенно странные основания. Из последнего – к нам пришла информация, что Россия попросила об использовании статьи 39 по делу о Донбасса. Правило 39 – это такая процедура , когда ЕСПЧ требует от государства прибегнуть к определенным действиям, чтобы остановить нарушения прав человека. Например, это может быть связано с необходимостью перевести заключенного в больницу “, – отметил Лищина.

Пока Минюста лишь известно, что их просьба о применении “правила 39” как-то связано с сайтом “Миротворец”.

“Можем только догадываться, о чем идет речь. Ведь Россия все время жалуется, что их свидетели и эксперты в базе” Миротворца “, поэтому не могут давать показания, потому что они боятся за свою жизнь и здоровье. Так, даже когда российских адвокатов включили в этот список – мы обратились к “Миротворцу” и эту ситуацию решили”, – рассказал он.

“И мы говорим россиянам в ЕСПЧ: “Окей, обращайтесь к нам, мы можем взаимодействовать с “Миротворцем” и решить проблему”. Но Россия только говорит, что все так боятся “Миротворца”, что даже не могут давать показания. ЕСПЧ, к стати, по просьбе России о применении статьи 39 ответил жестко, примерно так: “Если вдруг у вас возникнут конкретные вопросы – тогда обращайтесь”, – рассказал Лищина.