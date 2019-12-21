Россия до конца 2019 года выплатит Украине почти 3 млрд долларов по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 года.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает корреспондент #Букв.

Он отметил, что долг $2,9 млрд за Стокгольмским арбитражем будет выплачен деньгами, еще до нового года.

“Эта сумма, которая зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. Будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции, еще до Нового года”, – сказал Оржель.