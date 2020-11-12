Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на онлайн-брифинге.

“Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам”, – сказал он.

По словам Лаврова, Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Также он заявил, что у него есть основания считать, что проникновение вещества группы “Новичок” в организм Навального могло произойти в ФРГ или при его транспортировке туда.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.