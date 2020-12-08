Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 8 декабря, Российский фонд прямых инвестиций по итогам встречи, посвященной возможности технологического трансфера и запуска производства на территории Украины российской вакцины от коронавируса, заявил о готовности украинской фармкомпании выпускать “Спутник V”.

В обсуждении принимали участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии при Минздраве РФ Александр Гинцбург и депутат Верховной Рады, главы политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктора Медведчука.

“Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний – АО “Биолек”. Производственные мощности “Биолек”, на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP”, — заявили в РФПИ.

В свою очередь компания “Биолек”, расположенная в Харькове, подтвердила, что технические возможности для производства такой вакцины у нее есть, однако никаких договоренностей о производстве незарегистрированной в Украине российской вакцины она не имеет.

“АО “Биолек”, как национальный производитель вакцин, технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии его государственной регистрации в Украине. На данный момент АО “Биолек” не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины “Спутник V”, или любых других вакцин от коронавируса и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании”, — говорится в заявлении администрации “Биолек”

Что известно о “Спутник V”?

Как известно, Россия с августа утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.

Фаучи отмечал, что прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было утвердительно говорить об эффективности вакцины.

Примечательно, что по состоянию на декабрь клинические испытания вакцины все еще продолжатся. Третья, финальная фаза клинических исследований, во время которой вакцину предоставляет тысячам людей, исследователи изучают возможные побочные эффекты и эффективность, еще продолжаются. Их проводят не только в РФ, но и в Индии, Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах. В конце ноября разработчики российской вакцины заявили об эффективности на 95%. Однако уже известно о случаях, когда вакцина не помогла. В частности, 11 ноября стало известно, что в Алтайском крае, трое медиков заболели коронавирусом COVID-19 после того, как привились российской вакциной “Спутник V”.

Несмотря на это, Россия уже начинает массовую вакцинацию населения.

Среди тех, кто, кто вакцинировался, — глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук и его семья.