Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства в среду, 14 октября, передает пресс-служба Кремля.
“Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями были очень высокими. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны … Я согласен”, – отметил Путин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что РФ снимает санкции с Барского машиностроительного завода, компании “Брацлав” и Рубежанского картонно-тарного комбината.
“Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения, и в дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги. Будем исходить из соблюдения паритета в развитии экономических отношений наших стран”, – заявил Мишустин.
- Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не исключает возможности закупки российской вакцины против коронавируса, если она пройдет все испытания и будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
- 14 октября послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против Российской Федерации за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. В санкционном списке оказались шесть физических лиц и одна компания.