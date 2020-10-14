Российская Федерация приняла решение об отмене санкций против трех украинских компаний. Москва рассчитывает, что Киев сделает шаг в ответ.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства в среду, 14 октября, передает пресс-служба Кремля.

“Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями были очень высокими. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны … Я согласен”, – отметил Путин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что РФ снимает санкции с Барского машиностроительного завода, компании “Брацлав” и Рубежанского картонно-тарного комбината.

“Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения, и в дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги. Будем исходить из соблюдения паритета в развитии экономических отношений наших стран”, – заявил Мишустин.