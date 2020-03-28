Певица Рианна впервые за четыре года выпустила сингл. Новая песня была записана Рианной вместе с 26-летним канадским певцом PartyNextDoor.

Сингл опубликован на Youtube-канале PartyNextDoor.

Новый трек получил название Believe It и вошел в новый альбом исполнителя PARTYMOBILE.

Стоит отметить, что это первая музыкальная работа Рианны с момента выхода ее альбома Anti в 2016 году.

В течение последних лет певица была сосредоточена на развитии своего бренду Fenty, под этой маркой исполнительница выпускает косметику, одежду и нижнее белье.