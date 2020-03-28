Сингл опубликован на Youtube-канале PartyNextDoor.
Новый трек получил название Believe It и вошел в новый альбом исполнителя PARTYMOBILE.
Стоит отметить, что это первая музыкальная работа Рианны с момента выхода ее альбома Anti в 2016 году.
В течение последних лет певица была сосредоточена на развитии своего бренду Fenty, под этой маркой исполнительница выпускает косметику, одежду и нижнее белье.
- Американская певица Kesha опубликовала новый трек, находясь в самоизоляции из‑за распространения коронавируса.