В борьбе с COVID-19 полагаются не только на вакцину, но также ищут другие средства, которые помогут избежать возникновения заболевания или облегчить его протекание.

Специалисты обратили внимание на витамин D, а конкретнее – рыбий жир, богатый этим витамином, который в широком ассортименте предлагает интернет-магазин косметики высокого качества Avocado.

Свойства рыбьего жира

Очень популярной пищевой добавкой, известной многим еще с детства, является рыбий жир. Он имеет маслянистую структуру и вытягивается из жирных сортов рыбы, такой как анчоусы, тунец, сельдь, скумбрия. Иногда производится из печени трески.

В состав входят омега-3 жирные кислоты, витамины А и D.

Как воздействует рыбий жир на организм человека:

позитивно влияет на работу иммунной системы;

нормализует работу сердечной мышцы;

предупреждает развитие психических расстройств;

способствует снижению веса;

улучшает здоровье органов зрения;

уменьшает воспалительные процессы;

улучшает состояние кожи;

снижает уровень жира в печени;

устраняет симптомы депрессии;

повышает внимание и устраняет поведенческие расстройства у детей;

снижает скорость старения мозга;

уменьшает риск развития аллергии и устраняет симптомы астмы;

укрепляет костные ткани.

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Мнения специалистов

Ученые и медики разных стран с самого начала пандемии выдвигали предположения о том, что витамин D повышает способность организма противостоять вирусу. Они связывают это со способностью усиливать сопротивляемость организма инфекции, укреплением иммунитета.

Со многими заболеваниями это действует, но в случае с КОВИД данные противоречивы. Ученые из Великобритании уверены, что заболеваемость и тяжесть протекания заболевания напрямую зависят от количества этого витамина в организме человека.

Многие врачи-инфекционисты, в частности кафедры инфекционных заболеваний университета имени О.О. Богомольца, считают, что роль витамина Д в формировании иммунитета, несомненно, высока. Однако чтобы противодействовать коронавирусной инфекции, дозировка препарата должна составлять 2000-4000 МО, что является достаточно высокой и назначается только для лечения дефицита витамина D и в профилактических целях не применяется.

Передозировка этого препарата не менее опасна, чем коронавирус. При этом происходит отложение кальция во внутренних органах и в частности в почках, что может вызывать тяжелые последствия.

Однозначных данных о том, что рыбий жир помогает в борьбе с КОВИД, пока не получено, но тщательно изучается учеными разных стран. Но тот факт, что у многих жителей Украины недостаток витамина D несомненен, а это влияет на общую сопротивляемость организма заболеваниям и вирусным в том числе.