Специалисты обратили внимание на витамин D, а конкретнее – рыбий жир, богатый этим витамином, который в широком ассортименте предлагает интернет-магазин косметики высокого качества Avocado.
Свойства рыбьего жира
Очень популярной пищевой добавкой, известной многим еще с детства, является рыбий жир. Он имеет маслянистую структуру и вытягивается из жирных сортов рыбы, такой как анчоусы, тунец, сельдь, скумбрия. Иногда производится из печени трески.
В состав входят омега-3 жирные кислоты, витамины А и D.
Как воздействует рыбий жир на организм человека:
- позитивно влияет на работу иммунной системы;
- нормализует работу сердечной мышцы;
- предупреждает развитие психических расстройств;
- способствует снижению веса;
- улучшает здоровье органов зрения;
- уменьшает воспалительные процессы;
- улучшает состояние кожи;
- снижает уровень жира в печени;
- устраняет симптомы депрессии;
- повышает внимание и устраняет поведенческие расстройства у детей;
- снижает скорость старения мозга;
- уменьшает риск развития аллергии и устраняет симптомы астмы;
- укрепляет костные ткани.
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Мнения специалистов
Ученые и медики разных стран с самого начала пандемии выдвигали предположения о том, что витамин D повышает способность организма противостоять вирусу. Они связывают это со способностью усиливать сопротивляемость организма инфекции, укреплением иммунитета.
Со многими заболеваниями это действует, но в случае с КОВИД данные противоречивы. Ученые из Великобритании уверены, что заболеваемость и тяжесть протекания заболевания напрямую зависят от количества этого витамина в организме человека.
Многие врачи-инфекционисты, в частности кафедры инфекционных заболеваний университета имени О.О. Богомольца, считают, что роль витамина Д в формировании иммунитета, несомненно, высока. Однако чтобы противодействовать коронавирусной инфекции, дозировка препарата должна составлять 2000-4000 МО, что является достаточно высокой и назначается только для лечения дефицита витамина D и в профилактических целях не применяется.
Передозировка этого препарата не менее опасна, чем коронавирус. При этом происходит отложение кальция во внутренних органах и в частности в почках, что может вызывать тяжелые последствия.
Однозначных данных о том, что рыбий жир помогает в борьбе с КОВИД, пока не получено, но тщательно изучается учеными разных стран. Но тот факт, что у многих жителей Украины недостаток витамина D несомненен, а это влияет на общую сопротивляемость организма заболеваниям и вирусным в том числе.