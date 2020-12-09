Заявление украинского лидера опубликовал Офис президента.
Как известно, год назад, 9 декабря 2019 года, в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров “нормандской четверки” (Украина, Россия, Франция, Германия), посвященная вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. По итогам встречи президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы.
Владимир Зеленский заявил, что Украина показала, что заинтересована в мире.
Президент подчеркнул, что страна готова к новому этапу разведения войск и разминированию новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц. Однако эти действия должны быть двусторонними.
“Путь к миру всегда тернист. Но это путь, который должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей”, — сказал глава государства.
- Ранее украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе выступила за проведение встречи “нормандской четверки” до конца года.
- Подробнее о том, как прошел год после “нормандского саммита” — в статье Виталия Портникова “Парижский саммит и российский план: о последствиях встречи в Париже год спустя”.