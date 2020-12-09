Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину "нормандского саммита" в Париже обвинил Россию в блокировании выполнения договоренностей.

Заявление украинского лидера опубликовал Офис президента.

Как известно, год назад, 9 декабря 2019 года, в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров “нормандской четверки” (Украина, Россия, Франция, Германия), посвященная вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. По итогам встречи президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы.

Владимир Зеленский заявил, что Украина показала, что заинтересована в мире.

Президент подчеркнул, что страна готова к новому этапу разведения войск и разминированию новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц. Однако эти действия должны быть двусторонними.