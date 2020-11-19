В городе Отен, который расположен в центральной части Франции, нашли уникальную вазу 3 века нашей эры. Артефакт нашли случайно во время раскопок древнего захоронения.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Археолог Мишель Каспшик, который участвовал в раскопках, назвал находку “первым полным экземпляром, выявленным на сегодня в Галлии”. По его словам, ваза датируется концом римского периода.

Ваза изготовлена ​​из сетчатого стекла. Такие экспонаты еще называют диатретичнимы. Археолог отметил, что ранее было выявлено только 10 неповрежденных диатретичних ваз. Последнюю такую ​​вазу нашли в Северной Македонии в 1970-х годах.

Это первая стеклянная ваза, обнаруженная на территории Галлии. Ее высота составляет 12 см, а диаметр – 16 см. Ваза украшена рельефной надписью на латыни Vivas feliciter (Живите счастливо).

Вазу будуть хранить вдали от света в жестких условиях, чтобы максимально точно исследовать ее.

Ранее город Отен называли Августодунум. Его основал император Август в I веке нашей эры. На месте раскопок находилось городское кладбище.

Археологам удалось также найти набор резных янтарных шпилек IV века, пару золотых сережек в свинцовом гробу ребенка и золотое кольцо с гранатом в захоронении ребенка или подростка.

“Эти исключительные и чрезвычайно редкие открытия представляют собой интересную возможность для изучения аристократии Отена в начале 4 века”, – сказал Каспшик.