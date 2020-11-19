Об этом сообщает издание Le Figaro.
Археолог Мишель Каспшик, который участвовал в раскопках, назвал находку “первым полным экземпляром, выявленным на сегодня в Галлии”. По его словам, ваза датируется концом римского периода.
Ваза изготовлена из сетчатого стекла. Такие экспонаты еще называют диатретичнимы. Археолог отметил, что ранее было выявлено только 10 неповрежденных диатретичних ваз. Последнюю такую вазу нашли в Северной Македонии в 1970-х годах.
Это первая стеклянная ваза, обнаруженная на территории Галлии. Ее высота составляет 12 см, а диаметр – 16 см. Ваза украшена рельефной надписью на латыни Vivas feliciter (Живите счастливо).
Вазу будуть хранить вдали от света в жестких условиях, чтобы максимально точно исследовать ее.
Ранее город Отен называли Августодунум. Его основал император Август в I веке нашей эры. На месте раскопок находилось городское кладбище.
Археологам удалось также найти набор резных янтарных шпилек IV века, пару золотых сережек в свинцовом гробу ребенка и золотое кольцо с гранатом в захоронении ребенка или подростка.
“Эти исключительные и чрезвычайно редкие открытия представляют собой интересную возможность для изучения аристократии Отена в начале 4 века”, – сказал Каспшик.
- Археологическая экспедиция Национального заповедника “Хортица” нашла на территории острова уникальное захоронение скифского воина. По предварительным данным, возраст воина более 2500 лет.