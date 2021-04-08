Редкое издание комикса, в котором впервые появился Супермен, было продано за рекордную цену – 3,25 млн долларов.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Комикс был выпущен в 1938 году и продавался тогда за 10 центов. Теперь же выпуск Action Comics #1 стал самым ценным комиксом в мире.

Он считается “началом жанра супергероев”. В комиксе, в частности, рассказывается об истории происхождения Супермена: как он попал на Землю и стал Кларком Кентом.

Экземпляр комикса был продан через онлайн-аукцион ComicConnect.com частному лицу (имя не разглашается) за 3,25 млн долларов.

Хотя в 1938 году были напечатаны сотни тысяч экземпляров комикса, эксперты считают, что сегодня существует только около 100.

Как сообщил главный операционный директор ComicConnect.com Винсент Зурзоло, проданная копия – одна из наиболее хорошо сохранившихся, сообщает агентство АР.

Результат продажи превзошел предыдущий рекорд для комикса, установленный на аукционе в 2014 году за еще одну копию (тогда экземпляр был продан за 3,2 млн долларов).