Редкий прототип Nintendo Playstation продали на аукционе за $360 тысяч

Об этом пишет Cnet.
Отмечается, что эта приставка является последним оставшимся прототипом консоли, которая была создана компаниями Sony и Nintendo. Другие прототипы были уничтожены.
Проданное устройство все еще работает и когда-то принадлежало основателю Sony Interactive Entertainment Олафу Олафссону. Но когда компания Advanta, ради которой он оставил работу в Sony, объявила о банкротстве, консоль была выставлена на аукцион.
Nintendo PlayStation включает в себя привод CD-ROM, порт для наушников и контроллер, как у “Sony PlayStation”, на передней панели. Он также имеет небольшой экран сверху, который показывает, какая музыкальная дорожка воспроизводится с компакт-диска.
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