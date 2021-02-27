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Редкий Porsche Марадоны выставили на аукцион

Легендарный автомобиль Porsche, которым пользовался звезда мирового футбола Диего Марадона, выставили на аукцион.

Суббота, 27 февраля 2021, 16:33

Об этом сообщает Bonhams.

Отметим, что Диего Марадона получил этот легендарный серебряный Porsche после перехода в испанскую Севилью в 1992 году. Редкий кабриолет футболиста оценили в 150-200 тысяч евро.

Интересно, что однажды полицейские поймали Марадону за рулем этого Porsche, когда он проскочил на красный свет в центре города со скорость 180 км/ч.

Впоследствии Марадона продал свой серебряный Porsche жителю Мальорки. После этого легендарный спорткар сменил несколько владельцев. В частности, он побывал у известных коллекционеров. Нынешний владелец купил Porsche 5 лет назад. Причина продажи не сообщается.

Серебряный Porsche Марадоны находится в идеальном состоянии. Несмотря на солидный возраст, автомобиль преодолел всего 120 тысяч километров.

  • Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.
  • Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста.
  • В президентском дворце в Буэнос-Айресе прошла церемония прощания с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной.
  • Позже стало известно, что смерть легенды мирового футбола Диего Марадоны будет расследовать прокуратура Аргентины. Следователи выяснят, есть ли вероятность медицинской халатности.
  • #Буквы рассказывают о биографии и интересные факты о жизни одного из лучших игроков в истории футбола.
Теги: аукціон, Диего Марадона, Porsche

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