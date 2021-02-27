Редкий Porsche Марадоны выставили на аукцион

Об этом сообщает Bonhams.
Отметим, что Диего Марадона получил этот легендарный серебряный Porsche после перехода в испанскую Севилью в 1992 году. Редкий кабриолет футболиста оценили в 150-200 тысяч евро.
Интересно, что однажды полицейские поймали Марадону за рулем этого Porsche, когда он проскочил на красный свет в центре города со скорость 180 км/ч.
Впоследствии Марадона продал свой серебряный Porsche жителю Мальорки. После этого легендарный спорткар сменил несколько владельцев. В частности, он побывал у известных коллекционеров. Нынешний владелец купил Porsche 5 лет назад. Причина продажи не сообщается.
Серебряный Porsche Марадоны находится в идеальном состоянии. Несмотря на солидный возраст, автомобиль преодолел всего 120 тысяч километров.
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