Видео опубликовано на Youtube-канале “Патриот Донбасса”.

“Новый год – праздник, который вся страна встречает в кругу семьи. Иногда обстоятельства складываются так, что мы не можем быть рядом со своими любимыми, как бы мы этого ни хотели. В это время каждому из нас хочется почувствовать семейную атмосферу и провести время в кругу родных людей. Но в суматохе праздничных дней кое-кто мог забыть, что пока мы заняты приятными хлопотами, где-то в неволе наши любимые сидят в темных и грязных подвалах и ждут чуда. Все они искренне верят, что долгожданная встреча все же произойдет и чудо вот-вот случится. Они не оставляют веру в возможность скорейшего воссоединения с семьями”, – говорят родственники.

Близкие пленных и пропавших без вести пожелали им поскорее вернуться домой и отметили, что помнят о каждом.