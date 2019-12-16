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Riffmaster передал из СИЗО слова благодарности матери Шеремета 

Арестованный накануне фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Андрей Антоненко (рок-музыкант Riffmaster), передал письмо из следственного изолятора. 

Понедельник, 16 декабря 2019, 23:09

Фото письма опубликовал в Facebook его адвокат Святослав Жерновников.

Как сообщалось ранее, мать убитого журналиста Павла Шеремета Людмила выразила мнение, что расследование не доведено до логического завершения, а так рассказала, что боится, что в этом деле могут пострадать невинные люди.

Андрей Антоненко, которого следствие считает организатором убийства Шеремета, передал ей слова благодарности за ее позицию в своем письме, написанном в СИЗО.

“Я благодарю матерь Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди”, — написал он.

Также он поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что не виновен в убийстве Шеремета.

“Спасибо всем друзьям, коллегам по Поддержка. Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху. Это все ложь! Полная. И с первой буквы”, — добавил Антоненко.

Напомним, накануне суд избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Он был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. Также была арестована на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.

Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”. А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил о том, что не уверен, что собранных правоохранителями фактов достаточно, чтобы доказать вину подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Теги: Павел Шеремет, СИЗО

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