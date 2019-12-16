Riffmaster передал из СИЗО слова благодарности матери Шеремета 

Фото письма опубликовал в Facebook его адвокат Святослав Жерновников.

Как сообщалось ранее, мать убитого журналиста Павла Шеремета Людмила выразила мнение, что расследование не доведено до логического завершения, а так рассказала, что боится, что в этом деле могут пострадать невинные люди.

Андрей Антоненко, которого следствие считает организатором убийства Шеремета, передал ей слова благодарности за ее позицию в своем письме, написанном в СИЗО.

“Я благодарю матерь Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди”, — написал он.

Также он поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что не виновен в убийстве Шеремета.

“Спасибо всем друзьям, коллегам по Поддержка. Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху. Это все ложь! Полная. И с первой буквы”, — добавил Антоненко.