С 27 марта по 4 апреля во время 18 Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA продлится правозащитная программа RIGHTS NOW!

В этом году RIGHTS NOW! предусматривает 11 дискуссий и общения в “Живой библиотеке». Особой по действием станет презентация новой правозащитной кампании “За соблюдение прав будущих матерей и родителей в роддомах”. В “Живой библиотеке” “книгами” стали люди, объединенные историями по преодолению стигм, предубеждений и дискриминации, связанных с их сообществом или статусом. Среди «книг» – многократная победительница Паралимпийских игр Елена Юрковская, Джеффри Кенни, соучредитель и вокалист электронной группы “Tvorchi”, общественный деятель, правозащитник Дмитрий Шере Мбейя, Трансгендерная женщина Анастасия Ева Домани, писатель Артем Чапай, волонтер Леся Литвинова. В дискуссиях вместе со специалистами / чинает с общественного и государственного секторов поговорим об изменениях в различных сферах нашей жизни, вызванные пандемией коронавируса, а также о том, как защитить свое право на здоровье.

Откроет правозащитную программу RIGHTS NOW! 27 марта в 15:30 дискуссия “Новая реальность коро накризы: что дальше?”. Мы попробуем исследовать, какие изменения произошли в государственной гуманитарной политике, в частности по преодолению бедности, а также в корпоративной этике, в сфере медицинского обслуживания.

О роли иммунной системы в новой реальности и эффективные способы повышения защитных сил организма поговорим 28 марта в 15:30 в дискуссии “Мифы об иммунитете: как сохранить здравый смысл во время пандемии?». Продолжат правозащитную программу 29 и 30 марта в 15:30 дискуссии о проблемах в лечении орфанных заболеваний ( “Редкие. Как Орфанные больные борются за право на полно ценное жизни?») И сложности паллиативной медицины ( “Медицина боли. Как и чем облегчить страж данность тяжелобольным ? “).

Практически с первого дня после обнародования намерений о строительстве Каховской ГЭС-2 (Херсонская область) активисты, ученые и неравнодушные граждане встали на защиту окружающей среды, исторического наследия и права на здоровье. 31 марта в 15:30 в дискуссии “Строительство Каховской ГЭС-2: катастрофа неизбежна?” поговорим, как общественность собирается отстоять свое право на здоровье и чистую окружающую среду.

1 апреля посвятим двум дискуссиям. В 13:30 во время дискуссии “Как изменилось отношение к менталь ного здоровья во времена пандемии COVID-19?” узнаем, с какими проблемами украинцы и украинском обращаются к психологам и как коронавирус уплывает на нервную систему и работу мозга. Продолжит этот день в 15:30 дискуссия “Паутина соцсетей: в какие ловушки попадают дети?». Эксперт (к) и с цифровой безопасности развенчают мифы относительно “групп смерти”, а также вы услышите, каких результатов удалось достичь за два года Всеукраинской кампании против Кибербуллингу Docudays UA.

Вооруженный конфликт на Востоке Украины и аннексия Крыма повлияли на качество жизни многих украинских и украинок. 2 апреля в 15:30 состоится дискуссия “Реабилитация здоровья пострадавших от вооруженного конфликта на Востоке и аннексии Крыма. Что предлагает государство?».

Непростой разговор о медицинской помощи в местах лишения свободы начнем 3 апреля в 15:30. В дискуссии “Тюремная медицина. Какую помощь получают больные?” выясним, как лечат больных в пенитенциарных учреждениях и какие пути реформирования тюремной медицины.

Закрывать правозащитную программу RIGHTS NOW! две дискуссии. 4 апреля в 13:30 в разговоре “Сексуальное здоровье: при чем здесь права человека?” поговорим, как сексуальные и репродуктивные права влияют на качество жизни. А уже в 15:30 в дискуссии “Права матерей и отцов в родильных домах: ожидания и реальность” пообщаемся о том, почему украинском и украинцы и дальше получают травмы во время рождения ребенка. В частности, представляем новую правозащитную кампанию “За соблюдение прав будущих матерей и родителей в роддомах”.

Специальным событием фестиваля Docudays UA, касательной к теме новой правозащитной кампании станет показ фильма “Невидимые” (Словакия, 87 мин) режиссера Майи Мартиняк. Героини ленты имеют опыт рождения ребенка, похожий на опыт тысячи украинских женщин, которые часто вынуждены молчать о родовые травмы из-за давления окружения или медицинского персонала.

Фильм “Невидимые” во время 18 Docudays UA можно будет посмотреть в кинотеатре “Октябрь” и в онлайн-кинотеатре DOCUSPACE.

Правозащитная программа RIGHTS NOW! и “Живая библиотека” состоится онлайн. Присоединиться к трансляциям дискуссий можно в Facebook и YouTube фестиваля Docudays UA, а также в онлайн-кино театре DOCUSPACE.

Сессии “чтения” в “Живой библиотеке” будут проходить на платформе Zoom. Участие свободная по предварительной регистрации.

Все дискуссии RIGHTS NOW! сопровождать перевод жестовой речью, что стало возможно благодаря проекту “Инклюзивное приветливые».