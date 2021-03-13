Об этом напомнили американские СМИ.
Бреонна работала медиком на машине скорой помощи в Луисвилле (штат Кентукки). Однажды ночью в ее дом вошли полицейские. Они искали наркотики. Парень Бреонны решил, что их грабят и открыл огонь со своего оружия. Полицейские начали стрелять в ответ. В результате перестрелки погибла Бреонна. Это произошло 13 марта 2020 года.
Родители девушки и ее адвокат, требуют наказать виновников происшествия. Они напоминают, что Бреонна погибла, хотя подозреваемого, которого в ту ночь искала полиция, не было в ее доме.
В ту ночь прозвучало 32 выстрела. Но никому из полицейских, стрелявших в доме девушки, не было предъявлено обвинение в связи со смертью Бреонны. Троих полицейских, причастных к инциденту, уволили.
В сентябре город Луисвилл объявил о выплате 12 миллионов долларов по иску о неправомерной смерти, поданному семьей Тейлор.
“Ее смерть вызвала в Луисвилле и стране движение за расовую справедливость. Тысячи людей вышли на улицы своих городов по всей стране и всему миру. Все они взывали к справедливости для Бреонны”, – сказал мэр Луисвилля Грег Фишер.
Но адвокат в деле Бреонны считает, что справедливость еще не восторжествовала, ссылаясь на отсутствие уголовных обвинений. Он отметил, что необходима более широкая реформа уголовного правосудия.
Мать Бреонны, Тамика Палмер, недавно подала жалобу в отдел профессиональных стандартов полицейского управления на шестерых полицейских за их участие в расследовании, включавшем рейд. В одном из интервью Палмер выразила разочарование отсутствием ответственных по делу и призвала сообщество продолжать требовать справедливости.
“Не могу поверить, что прошел год, а мы все еще просим людей поступать правильно. Это не значит, что полиция плохая, но ответственных все еще нет”, – сказала она.
Суд по этому делу состоялся в сентябре. Тогда люди в Луисвилле ожидали услышать от суда обвинительные приговоры в адрес полицейских Бретта Хэнкисона, Джонатана Маттингли и Майлза Косгроува.
Но генеральный прокурор Кентукки Дэниел Кэмерон не объявил никаких обвинений, непосредственно связанных со смертью Тейлор. Он пояснил, что правоохранители стреляли не просто так, а смерть Бреонны была следствием ответного огня.
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- 16 июня, после нескольких недель массовых протестов против расизма и полицейской агрессии, президент США Дональд Трамп опубликовал указ о реформе правоохранительной системы.