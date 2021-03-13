Родители 26-летней Бреонны Тейлор, которую непреднамеренно застрелили полицейские в ее же доме, требуют наказать виновников смерти их дочери, спустя год после происшествия.

Об этом напомнили американские СМИ.

Бреонна работала медиком на машине скорой помощи в Луисвилле (штат Кентукки). Однажды ночью в ее дом вошли полицейские. Они искали наркотики. Парень Бреонны решил, что их грабят и открыл огонь со своего оружия. Полицейские начали стрелять в ответ. В результате перестрелки погибла Бреонна. Это произошло 13 марта 2020 года.

Родители девушки и ее адвокат, требуют наказать виновников происшествия. Они напоминают, что Бреонна погибла, хотя подозреваемого, которого в ту ночь искала полиция, не было в ее доме.

В ту ночь прозвучало 32 выстрела. Но никому из полицейских, стрелявших в доме девушки, не было предъявлено обвинение в связи со смертью Бреонны. Троих полицейских, причастных к инциденту, уволили.

В сентябре город Луисвилл объявил о выплате 12 миллионов долларов по иску о неправомерной смерти, поданному семьей Тейлор.

“Ее смерть вызвала в Луисвилле и стране движение за расовую справедливость. Тысячи людей вышли на улицы своих городов по всей стране и всему миру. Все они взывали к справедливости для Бреонны”, – сказал мэр Луисвилля Грег Фишер.

Но адвокат в деле Бреонны считает, что справедливость еще не восторжествовала, ссылаясь на отсутствие уголовных обвинений. Он отметил, что необходима более широкая реформа уголовного правосудия.

Мать Бреонны, Тамика Палмер, недавно подала жалобу в отдел профессиональных стандартов полицейского управления на шестерых полицейских за их участие в расследовании, включавшем рейд. В одном из интервью Палмер выразила разочарование отсутствием ответственных по делу и призвала сообщество продолжать требовать справедливости.

“Не могу поверить, что прошел год, а мы все еще просим людей поступать правильно. Это не значит, что полиция плохая, но ответственных все еще нет”, – сказала она.

Суд по этому делу состоялся в сентябре. Тогда люди в Луисвилле ожидали услышать от суда обвинительные приговоры в адрес полицейских Бретта Хэнкисона, Джонатана Маттингли и Майлза Косгроува.

Но генеральный прокурор Кентукки Дэниел Кэмерон не объявил никаких обвинений, непосредственно связанных со смертью Тейлор. Он пояснил, что правоохранители стреляли не просто так, а смерть Бреонны была следствием ответного огня.