Год за решеткой: Антоненко рассказал о жизни в ИВС и планах

Ветеран АТО, сержант Сил спецопераций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей почти год — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом "дела Шеремета", которому мера пресечения не была смягчена за это время.

О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам ТСН во время беседы в СИЗО.

Первые 9 месяцев Антоненко провел в изоляторе временного содержания (ИВС), следующие 3 — в следственном изоляторе (СИЗО). Ближайшие 2 месяца ему тоже придется провести в СИЗО. Такое решения 10 декабря принял суд присяжных.

Ключевым доказательством причастности Антоненко к убийству журналиста все еще является экспертиза видеозаписей, на которых зафиксированы мужчина и женщина, закладывающие взрывчатку под автомобиль Павла Шеремета.

Антоненко и его адвокаты уже год пытаются доказать, что он не является человеком на записи. Защита уверяет, что не совпадают как рост подозреваемого, так и его телосложение. Кроме того, человек на записи хромает, а Антоненко (хотя в то время он и перенес операцию на ноге) уверяет, что двигался после хирургического вмешательства нормально.

“Видно, что человек, ну такой, широкотазый, скажем, с короткими ногами. Одна из версий, что это вообще могла быть женщина. Нехарактерные пропорции для мужчины”, — отмечает обвиняемый.

Различия есть и в прическе. Андрей рассказывает, что он обращал внимание следователей по делу на это.

“Видно, что у человека прическа под кепкой. А у меня же волос не было. Есть фото! У меня виски седые. Приехал следак, я говорю: “Смотри! У него же сзади под кепкой волосы, четкие волосы черные”. Он так: “Опа, ну да!”. Я говорю: “Вы это видели?”. Он: “Нет”. И он тут же делает скрин и главному следователю отправляет”, — вспоминает он.

К тому же Антоненко не может назвать себя специалистом по взрывчатке — в советской армии не служил, а в ССО попал в 2017, через год после смерти журналиста.

Рассказывая о своей жизни за решеткой, Антоненко делится, что утратил былую физическую форму. Пребывание в ИВС значительно повлияло на его психологическое и физическое состояние.

“Такие вещи как ИВС вообще не должны существовать. Там просто психологически ломаются люди. Толстое стекло затонированное [на окнах], ты ничего не видишь. Там даже вытяжка, которая есть, она до одного места. Человек становится серо-коричневого цвета”, — говорит он.

Впервые за год поиграть на гитаре музыкант смог только во время интервью — это было исключением.

“Ей (гитаре — ред.) здесь не место, как и мне”, — отмечает он.

Антоненко несмотря на все строит планы. Вот как он описывает свои планы на первый день на свободе: