Год за решеткой: Антоненко рассказал о жизни в ИВС и планах

О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам ТСН во время беседы в СИЗО.
Первые 9 месяцев Антоненко провел в изоляторе временного содержания (ИВС), следующие 3 — в следственном изоляторе (СИЗО). Ближайшие 2 месяца ему тоже придется провести в СИЗО. Такое решения 10 декабря принял суд присяжных.
Ключевым доказательством причастности Антоненко к убийству журналиста все еще является экспертиза видеозаписей, на которых зафиксированы мужчина и женщина, закладывающие взрывчатку под автомобиль Павла Шеремета.
Антоненко и его адвокаты уже год пытаются доказать, что он не является человеком на записи. Защита уверяет, что не совпадают как рост подозреваемого, так и его телосложение. Кроме того, человек на записи хромает, а Антоненко (хотя в то время он и перенес операцию на ноге) уверяет, что двигался после хирургического вмешательства нормально.
“Видно, что человек, ну такой, широкотазый, скажем, с короткими ногами. Одна из версий, что это вообще могла быть женщина. Нехарактерные пропорции для мужчины”, — отмечает обвиняемый.
Различия есть и в прическе. Андрей рассказывает, что он обращал внимание следователей по делу на это.
“Видно, что у человека прическа под кепкой. А у меня же волос не было. Есть фото! У меня виски седые. Приехал следак, я говорю: “Смотри! У него же сзади под кепкой волосы, четкие волосы черные”. Он так: “Опа, ну да!”. Я говорю: “Вы это видели?”. Он: “Нет”. И он тут же делает скрин и главному следователю отправляет”, — вспоминает он.
К тому же Антоненко не может назвать себя специалистом по взрывчатке — в советской армии не служил, а в ССО попал в 2017, через год после смерти журналиста.
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Рассказывая о своей жизни за решеткой, Антоненко делится, что утратил былую физическую форму. Пребывание в ИВС значительно повлияло на его психологическое и физическое состояние.
“Такие вещи как ИВС вообще не должны существовать. Там просто психологически ломаются люди. Толстое стекло затонированное [на окнах], ты ничего не видишь. Там даже вытяжка, которая есть, она до одного места. Человек становится серо-коричневого цвета”, — говорит он.
Впервые за год поиграть на гитаре музыкант смог только во время интервью — это было исключением.
“Ей (гитаре — ред.) здесь не место, как и мне”, — отмечает он.
Антоненко несмотря на все строит планы. Вот как он описывает свои планы на первый день на свободе:
“Я бы просто вышел вот так… Кто бы встречал — бросил в машину вещи и просто пробежался бы. А дальше уже по плану: жена, дети, сто граммов и пончик. Проснуться дома, понять, что я дома…”
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
- 21 октября Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие мер пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугар. Впоследствии под судом между активистами и правоохранителями произошли стычки.
- В тот же вечер под резиденцией президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе, где также проживает генпрокурорка Ирина Венедиктова, устроили акцию протеста в ответ на решение суда о продлении мер фигурантам дела Шеремета.
- 7 декабря Апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко (“Риффмастера”).