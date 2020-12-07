Апелляционную жалобу на содержание под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко суд рассмотрит сегодня, 7 декабря в 11:30.

Об этом сообщается на Facebook-странице Free Riff.

“Почти год украинский музыкант, волонтер, военнослужащий Сил Специальных Операций ВСУ Украины, любящий муж и отец двух малышей находится за решеткой. Несмотря на доказательства непричастности которые предоставляет защиту, Андрея держат за решеткой. Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует и приглашаем всех поддержать своим присутствием Андрея Антоненко на этом судебном заседании. 07.12.2020, 11:30. Апелляционный суд города Киева. ул. Соломенская 2а. Пожалуйста следуйте социальной дистанции, надевайте маски и до встречи под судом”, – говорится в сообщении.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.