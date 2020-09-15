Аэропорт Фьюмичино в Риме стал первым аэропортом в мире, который получил "пять звезд" в анти-COVID рейтингу от британской компании Skytrax.

Об этом сообщает издание CNN.

Британская консалтинговая фирма Skytrax, специализирующаяся на изучении качества предоставления услуг авиакомпаниями и аэропортами, ежегодно делает рейтинг лучших аэропортов.

Но глобальный кризис, связанный с COVID-19, натолкнула организацию на идею придумать новую награду — знак отличия в области гигиены.

Согласно рейтинговой системе Skytrax, аэропорты могут получить от 2 до 5 звезд. Пять звезд — это “очень высокие стандарты чистоты и технического обслуживания в аэропорту”, четыре звезды — “хорошо”, а три — “средние”. Самый низкий рейтинг — две звезды, означает, что протоколы аэропорта по борьбе с коронавирусом “нуждаются в доработке”.

[Kd_readmore url = ‘https: //bykvu.com/ua/bukvy/dlja-ukrainciv-vidkrili-kordoni-vzhe-48-krain-povnij-spisok/’ title = ‘Для Украинский открыли границы уже 48 стран: полный список ” ]

Пока Skytrax, главный офис которой находится в Великобритании, может проверять только европейские аэропорты. Сейчас проверено 4 аэропорта. Три из них — Малага-Коста-дель-Соль (AGP) в Испании, аэропорт Ниццы Лазурный Берег (NCE) во Франции и лондонский аэропорт Хитроу (LHR) — получили по “три звезды”.

Единственный аэропорт на сегодня, который имеет награду “пять звезд”, — Аэропорт Фьюмичино (FCO) в Риме. Он также известен как международный аэропорт Леонардо да Винчи. Это самый загруженный аэропорт Италии.

1 сентября в FCO открылся центр быстрого тестирования на коронавирус. Его площадь — около 2 тысяч квадратных метров. Тестирование делает Красный Крест Италии.

Skytrax отметила в своем обзоре не только организованное быстрое тестирование. Аэропорт также получил баллы за наличие вывесок на нескольких языках, которые легко читаются, строгое соблюдение правил ношения масок, явное присутствие уборщиков.

Компания надеется также оценить аэропорты в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Азии осенью 2020 года, когда начнут открываться границы.