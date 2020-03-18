Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, открытым остается один из крупнейших рынков продуктов питания в столице “Базар на Лесной”. На нем продолжают продавать мясо, колбасные изделия, овощи и фрукты и тому подобное.

Следует отметить, что большинство как продавцов, так и покупателей не пользуются медицинскими масками. Также на прилавках не видно антисептиков.

В Киевской государственной городской администрации отметили, что департамент промышленности и развития предпринимательства и районные госадминистрации совместно с Национальной полицией Украине будут обеспечивать мониторинг рыночной сети города для недопущения несанкционированной работы. В частности, нарушителей будут наказывать в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса Украины (штраф до 100 необлагаемых минимумов, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет).

“Я понимаю, что даже несколько недель простоя – это большие потери для людей, которые кормят всю семью своим трудом на рынке или в магазинчике. Однако, к сожалению, сегодня в такой ситуации живет весь мир. И закрытие мест, где люди могут пересекаться – это часть тех мер, которые помогут многим сохранить свое здоровье и жизнь. Поэтому я подписал отдельное поручение, которое предусматривает проверку и мониторинг совместно с подразделениями Национальной полиции Украины несанкционированной работы рынков. И в случае выявления таких фактов будут приняты меры в соответствии со ст. 325 Уголовного кодекса Украины. А именно: нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений”, – сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Слончак.

Он подчеркнул, что запрет работы предприятий рыночной сети любой формы собственности и подчинения продлится с 18 марта предварительно до 3 апреля 2020 года.

“Также я обращаюсь к предпринимателям города Киева с просьбой не ждать приезда служб, а закрыть свои магазины, киоски, МАФы, места на рынках уже сегодня. Вы люди с высокой ответственностью, поэтому верю, что вы со всей человечностью отнесетесь к своим подчиненным и, в частности, не будете подвергать также и их опасности. Сейчас очень важно войти в эту борьбу солидарно со всем миром”, – добавил Слончак.

Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.

Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.