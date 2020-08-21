Covid-19 Украина

обновлено 21.08.2020 в 19:03

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Рынок умных часов за первое полугодие вырос на 20 %

За первые шесть месяцев 2020 года выручка мирового рынка умных часов выросла на 20 %.

Пятница, 21 августа 2020, 19:36

Об этом говорится в исследовании Counterpoint Research.

Отмечается, что на долю трех ведущих брендов – Apple, Garmin и Huawei – в первом полугодии 2020 года пришлось более 69 % общей выручки рынка.

В частности, на Apple приходится 51,4 % выручки, на компанию Garmin – 9,4 %, а на Huawei – 8,3 %.

Аналитик компании Counterpoint Research Суджон Лим отметил, что несмотря на пандемию коронавируса выручка производителей умных часов выросла на 20 % по сравнению с 2019 годом.

Объем поставок за 2020 год составил около 42 млн устройств, поскольку они продолжают пользоваться большим спросом, а потребители все больше заботятся о своем здоровье.

“Apple захватила рекордную половину рынка по выручке благодаря высокому спросу на модели Apple Watch S5. Что касается объемов поставок, Apple Watch выросли на 22 % в мире, при этом Европа и Северная Америка были самыми быстрорастущими рынками в первой половине 2020 года”, – добавил Лим.

Теги: Apple, Garmin, годинник, Huawei

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