Об этом Муиньо сообщила в своем Instagram.

Клип снят на трек “Up”.

Видео начинается со сцены, в которой Cardi B (Карди Би) находится на кладбище у надгробного камня с надписью “RIP 2020” (“Покойся с миром 2020”).

В дальнейшем певица устраивает зажигательные танцы в эффектных нарядах и предстает в различных сексуальных образах.

Сингл “Up” является треком из предстоящего альбома певицы, релиз которого назначен на 2021 год.

Варто відзначити, що Cardi B виклала у себе в Instagram особисте звернення і подяку людям, котрі працювали над кліпом. Співачка подякувала Тані Муїньо за співпрацю і відзначила, що знадобилося два тижні, щоб режисер прилетіла з України до США.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cardi B (@iamcardib)

Як повідомляє видання Vogue, оператором відеокліпу став українець Микита Кузьменко, який працює в тандемі з Муїньо.

Відеокліп уже набрав понад 5 млн переглядів на YouTube.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tanu Muino (@tanumuino)

Варто відзначити, що Таня Муїньо – одеситка. Вона відома не лише як кліпмейкер, але і як фотограф, стиліст і дизайнер.

Як зазначає Vogue, сім років тому Муїньо запустила власний бренд Jealousy, який успішно продається в США, Великій Британії та інших країнах.

Муїньо відома своєю роботою над кліпами популярних українських виконавців: MONATIK, “Время и Стекло”, NK (Настя Каменських), Мішель Андраде та інших.

У 2019 році українка стала режисером кліпу всесвітньо відомої американської співачки Кеті Перрі (на пісню “Small Talk”).