Последние решения Конституционного суда Украины не угрожают безвизовому режиму Украины с Европейским союзом. Однако в корне изменить ситуацию можно только путем полного завершения судебной реформы.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

“Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграции Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!”, – заверила Стефанишина.

По ее словам, решение КСУ относительно электронного декларирования вызывает возмущение и сигнализирует о необходимости завершения реформы судебной ветви власти.

Вице-премьер добавила, что президент Владимир Зеленский воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

“Со своей стороны Правительство также принимает меры, которые сделают невозможными остановки уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины”, – добавила Стефанишина.

Напомним, 29 октября СМИ писали, что решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности для должностных лиц за ложное декларирование может стать основанием для временного приостановления безвизового режима с Евросоюзом.