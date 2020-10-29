Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
“Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграции Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!”, – заверила Стефанишина.
По ее словам, решение КСУ относительно электронного декларирования вызывает возмущение и сигнализирует о необходимости завершения реформы судебной ветви власти.
Вице-премьер добавила, что президент Владимир Зеленский воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.
“Со своей стороны Правительство также принимает меры, которые сделают невозможными остановки уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины”, – добавила Стефанишина.
Напомним, 29 октября СМИ писали, что решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности для должностных лиц за ложное декларирование может стать основанием для временного приостановления безвизового режима с Евросоюзом.
- Конституционный суд ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции и отменил ответственность для должностных лиц за ложное декларирование. Соответствующее решение накануне было опубликовано на сайте КСУ.
- Во исполнение решения Конституционного чуда Украины № 13-р / 2020 от 27 октября 2020 Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) 28 октября в 19:00 закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.
- В НАПК проинформировали, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.
- 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне скандала из-за решения КСУ.