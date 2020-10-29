Пенсионер, муж судьи КСУ, приобрел квартиру за почти 13 млн гривен

Об этом сообщает Bihus.Info.
Сергей Завгородний, согласно Госреестру недвижимости, в июле текущего году приобрел 3-комнатную квартиру в престижном комплексе “Новопечерские липки” (Киев) площадью 124 квадратных метра.
Ориентировочная стоимость такого жилья без ремонта — почти 13 млн гривен, с ремонтом — от 14 млн гривен.
В 2018-м Завгородний, согласно декларации жены, приобрел за 1300000 квартиру в Киеве площадью 54 квадратных метра. По информации Bihus, она находится в тех же “Новопечерские Липки”, но соседнем доме.
При этом доход Сергея Завгороднего, внесенный в декларации жены, состоит из:
- пенсии (75 тысяч гривен) от Пенсионного фонда в Москве, поскольку мужчина является гражданином Российской Федерации;
- 1,8 млн гривен от продажи меньшей квартиры на Драгомирова;
- 700 тысяч гривен — от продажи авто.
Сбережений у Сергея Завгороднего якобы нет, а у его жены состоянию на 2019 — 120 тысяч долларов и 2,8 млн гривен.
Кроме этого Завгородняя в прошлом году получила зарплату более 4 миллионов гривен. Еще почти 3 млн гривен Завгородняя якобы подарила ее 81-летняя мать.
Информация о покупке квартиры в Киеве должна появиться в декларации Ирины Завгородней следующего года.
Однако 27 октября Большая палата Конституционного суда (15 судей, включая Завгороднюю) своим решением суд отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.
Ранее НАПК сообщало, что Завгородняя принимала решение, имея конфликт интересов. В ее декларации за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. Грн, в декларации за 2019 – 754 тыс. Грн.
Решение КСУ по НАПК и ложному декларированию
27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании принял решение по делу о возможной несоответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О Государственном бюро расследований”, “О национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений “, Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины.
Своим решением суд отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.
Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.
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29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Перед заседанием он обратился к правоохранителям.
На заседании Зеленский дал поручение безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добродетели судопроизводства в Конституционном Суде.
28 октября во исполнение решения КСУ НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Однако после заседания СНБО Кабинет министров обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников.
В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.
В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.
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