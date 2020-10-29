Пенсионер, муж судьи КСУ, приобрел квартиру за почти 13 млн гривен

Сергей Завгородний, муж судьи Конституционного суда Ирины Завгородней, принимавшей решение по НАПК и декриминализации ложного декларирования, приобрел квартиру за 13 млн в Киеве, находясь на пенсии.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Сергей Завгородний, согласно Госреестру недвижимости, в июле текущего году приобрел 3-комнатную квартиру в престижном комплексе “Новопечерские липки” (Киев) площадью 124 квадратных метра.

Ориентировочная стоимость такого жилья без ремонта — почти 13 млн гривен, с ремонтом — от 14 млн гривен.

В 2018-м Завгородний, согласно декларации жены, приобрел за 1300000 квартиру в Киеве площадью 54 квадратных метра. По информации Bihus, она находится в тех же “Новопечерские Липки”, но соседнем доме.

При этом доход Сергея Завгороднего, внесенный в декларации жены, состоит из:

пенсии (75 тысяч гривен) от Пенсионного фонда в Москве, поскольку мужчина является гражданином Российской Федерации;

1,8 млн гривен от продажи меньшей квартиры на Драгомирова;

700 тысяч гривен — от продажи авто.

Сбережений у Сергея Завгороднего якобы нет, а у его жены состоянию на 2019 — 120 тысяч долларов и 2,8 млн гривен.

Кроме этого Завгородняя в прошлом году получила зарплату более 4 миллионов гривен. Еще почти 3 млн гривен Завгородняя якобы подарила ее 81-летняя мать.

Информация о покупке квартиры в Киеве должна появиться в декларации Ирины Завгородней следующего года.

Однако 27 октября Большая палата Конституционного суда (15 судей, включая Завгороднюю) своим решением суд отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Ранее НАПК сообщало, что Завгородняя принимала решение, имея конфликт интересов. В ее декларации за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. Грн, в декларации за 2019 – 754 тыс. Грн.