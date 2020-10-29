Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне скандала из-за решения Конституционного суда об отмене ответственности за ложное декларирование.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента.

Заседание созывается “для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны”.

“Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой форме непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо”, – отмечают в пресс-службе.

Зеленский предложит членам СНБО “обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения”.

Кроме того, глава государства подаст в Верховную Раду как неотложные “необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций”.

“Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными”, – процитировали в пресс-службе заявление Зеленского.