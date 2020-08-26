Об этом в интервью информационному телеканалу Euronews сказал президент Владимир Зеленский.

“Я считаю, что для Украинской очень важна понятна позиция Европы в отношении Украины. И я ставил вопрос многим лидерам Европы: “Вы должны ответить украинском, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС. Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас – и Украине, и Европе. Мне кажется, нам просто нужно сделать такую ​​страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки у Украины”, – сказал Глава государства.

Он отметил, что после получения конкретного перечня шагов будет понятно, что надо сделать и сколько нужно времени для евроинтеграции Украины.

По словам Владимира Зеленского, не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в составе ЕС, но все же Европейский союз в целом хочет, чтобы Украина была партнером и имела членство.