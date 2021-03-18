Верховный суд Украины, отменив указ об увольнении с должности одной из "судей Майдана" Оксаны Царевич, фактически подтвердил, что судья может осудить невиновного человека.

Об этом заявил в комментарии #Буквам Роман Маселко – юрист, член правления DeJure, член правления Автомайдана (представлял интересы автомайдановцев, которых лишали прав в 2014 году за автопробег в Межигорье).

Он уточнил, что Царевич – не первая судья, которую восстановили в должности. В Печерском районном суде Киева она уже третья. До этого восстановили судью Светлану Волкову, которая в 2014 году отпустила Дмитрия Садовника, руководившего расстрелом на улице Институтской 20 февраля 2014-го.

Затем в должности восстановили судью Виктора Кицюка, который судил Автомайдан. И теперь Царевич.

Стоит отметить, что Оксана Царевич, вероятно, наиболее известная из всех судей Майдана. В 2015 году ее через Верховную Раду лишали неприкосновенности.

Как отметил Маселко, судья Царевич во времена Евромайдана осудила невинных людей на основании сфальсифицированных документов.

“Все знают, что она осудила невинных людей. Да, это были дела об административных правонарушениях, на 6 месяцев лишили людей права управлять авто. Но они были невиновны. И такие решения принимали на основании сфальсифицированных документов. Под некоторыми протоколами даже не было подписей милиции”, – рассказал Маселко.

Например, всех 9-х людей, которых судила Царевич, якобы задержали в Печерском районе Киева (на Железнодорожном и Надднепрянском шоссе). Но трое из этих девяти человек вообще в тот день не ехали по этому пути. Более того, одна из осужденных вообще не была в Киеве (она ездила в Межигорье, но со своей дачи, и на дачу вернулась, в Киев не заезжала).

“В момент, когда ее якобы в Киеве остановил автоинспектор, она уже была дома. И есть свидетели, которые могли это подтвердить. Но Царевич все равно ее осудила. При этом Царевич – компетентная судья, этого у нее не отнять. И в деле по Автомайдану она понимала, что перед ней невинные люди. И все равно она делала то, что делала”, – уточнил юрист.

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По словам Маселко, дело Царевич лежало в Верховном суде с момента запуска в 2016 году. Однако с рассмотрением долго тянули.

“Начали его только в декабре прошлого года. Состоялось 6 заседаний, что не характерно. Ведь обычно в Верховном суде на рассмотрение идет 2-3 заседания. Каждое продолжалось по 4 часа, хотя обычно это – до часа. И я уверен, что здесь судьи на 100% разобрались в ситуации, видели каждый документ и точно знают, что делала Царевич”, – подчеркнул юрист.

Маселко добавил, что нарушений при увольнении Царевич не было.

“Да, многих судей Майдана увольняли из-за нарушения процедур. Но в случае Царевич нарушений не было. Единственное, из-за чего отменили указ о ее увольнении – я в этом убежден – Верховный суд решил, что у Царевич было право принять такое решение. Фактически Верховный суд сказал, что судья может приговорить невинного человека на основании сфальсифицированных документов“, – отметил юрист.