Во II квартале 2020 года (апрель-июнь) уровень безработицы в Украине составил 9,9 %, что на 1,3 % больше, чем в I квартале (8,6 %).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0 %, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 55,2 %. При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 9,8 %, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 9,9 %.

В частности, во II квартале 2020 году количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляла 15,7 млн. человек, а в возрасте 15-70 лет – 15,6 млн. человек. В то же время, количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составила по 1,7 млн. человек.

Следует отметить, что это рекордный показатель безработицы, начиная с конца 2017 года.