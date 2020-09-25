Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Так, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0 %, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 55,2 %. При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 9,8 %, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 9,9 %.
В частности, во II квартале 2020 году количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляла 15,7 млн. человек, а в возрасте 15-70 лет – 15,6 млн. человек. В то же время, количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составила по 1,7 млн. человек.
Следует отметить, что это рекордный показатель безработицы, начиная с конца 2017 года.
- С начала карантина (с 12 марта по 31 августа) статуса безработного получили 444,4 тысячи украинцев.