Уровень доверия к Президенту Украины Владимиру Зеленскому упал еще на 7 %.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг”.

В частности, доверяют Зеленскому 59 % опрошенных украинцев, не доверяют – 32 %.

Стоит отметить, что в октябре 2019 года ему доверяло, по данным “Рейтинга” 66 % респондентов, следовательно, за три месяца Президент потеряла 7 % поддержки.

В то же время, уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс. Спикеру Парламента Дмитрию Разумкову доверяют 26 % (не доверяют – 44 %), сопредседателю фракции “Оппозиционная платформа – За життя” Юрию Бойко – 25 % и 56 % соответственно, лидеру “Голоса” Святославу Вакарчуку – 22 % и 62 %, премьеру Алексею Гончаруку – 20 % и 53 %, лидеру “Батькивщины” Юлии Тимошенко – 20 % и 73 %, а лидеру “Европейской солидарности” Петру Порошенко – 15 % и 78 %.

Опрос был проведен 22-26 января 2020 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2 %.