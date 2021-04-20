Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує значне зростання викидів CO2 від енергетики, оскільки світ оговтується від пандемії, пов'язаної з COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За даними агентства, загальні викиди від енергетики у 2021 році все одно будуть трохи нижче, ніж у 2019 році.

Очікується, що використання вугілля в Азії посяде перше місце: це збільшить світовий попит на 4,5%, наближаючись до рекордного значення в 2014 році. А це матиме значні негативні наслідки для клімату планети.

Однак і поновлювані джерела енергії також переживають бум: у цьому році “зелені” джерела забезпечуватимуть 30% електроенергії.

Порожні дороги, центральні вулиці мегаполісів та аеропорти стали причиною сильного падіння попиту на енергію з часів Другої світової війни. В результаті викиди вуглецю впали приблизно на 6% у 2020 році.

Тепер попит на енергію в світі, що розвивається стрімко зростає, і в цьому році прогнозується зростання на 3,4% – це контрастує з більш багатими країнами, де загальне споживання енергії буде на 3% нижче, ніж в 2019 році.

Там, де попит на енергію зростає, вугілля грає ключову роль.

В цілому глобальне використання вугілля знизилося приблизно на 4% у 2020 році, але очікується, що в цьому році воно виросте на 4,5%. Навіть у США і ЄС, де вугілля було на задньому плані, очікується, що попит буде рости.

“Глобальні викиди вуглецю в цьому році виростуть на 1,5 мільярда тонн, а все через відновлення використання вугілля в енергетичному секторі”, – сказав Фатіх Бірол, виконавчий директор МЕА.

За даними агентства, прогнози викидів на 2021 рік будуть ще гіршими, якщо попит на нафту також виросте.

Однак у звіті МЕА є кілька позитивних моментів щодо відновлюваних джерел енергії. Вітроенергетика, сонячна енергія виросли на 3% протягом 2020 року, а в секторі енергетики вони виростуть на 8% в цьому році.

В цілому джерела “зеленої енергії” будуть забезпечувати 30% вироблення електроенергії, що є найвищим рівнем з початку промислової революції.

Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світових лідерів оголосити в своїх країнах “надзвичайний кліматичний стан”, щоб стимулювати дії щодо запобігання глобальному потеплінню.