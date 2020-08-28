Об этом сообщают #Буквы.
В пятницу, 28 августа, заведение опубликовало на своей странице в соцсетях новый рекламный ролик по мотивам популярного порно-видео, который был сопровожден следующим текстом:
“Ситуация вышла из-под контроля, и мы превзошли сами себя, поэтому именно ты подберешь идеальный размер и вкус, который точно доведет тебя до гастрономического оргазма”.
В видео фигурируют пятеро темнокожих мужчин и девушка. Все актеры одеты только в футболки и нижнее белье.
В начале ролика актриса говорит: “Я такого еще никогда не делала, поэтому немного волнуюсь. Вас так много, даже не знаю, что выбрать: с прошутто, икрой, или на черном тесте. Хотя что тут думать, давайте все сразу”.
После этого к ней приближаются актеры с открытыми коробками с пиццей и становятся вокруг нее.
Стоя на коленях, актриса пробует пиццу из рук актеров.
“Может с черным тестом?”, — обращается один из мужчин.
“Ого, какой большой”, — отвечает актриса.
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Навіть оргазми бувають ручної роботи 🔞 ⠀ Ситуація вийшла з-під контролю,і ми перевершили самі себе, тому саме ти підбереш ідеальний розмір, та смак який точно доведе тебе до гастрономічного оргазму 🍓 ⠀ А, Ви куштували одразу п’ять смаків? 💁♂️ ⁃ На чорному тісті з лососем 🐟 ⁃ Шрірача та папероні 🍖 ⁃ З ікрою та мідіями 💫 ⁃ З імбирем та теріякі 🐔 ⁃ З прошуто та базиліком 🌱 ❌ Також ми можемо приготувати для Вас страви із різних країн світу, які є у нашому меню ❌ ⠀ Замовлення столиків та доставка 🚚 0 (97) 730 61 24 📲 ⠀ @elpaso_rivne – Твої фантазії, наша піца 🔮🍕 P.S.Готові до хвилі хейту 🌊🌍@mulenko.aleksandr
За 9 часов видеоролик собрал почти 35 тысяч просмотров (это в десять раз больше, чем подписчиков на странице заведения) и 1600 комментариев.
Среди комментаторов мнения разделились — одни считают, что ролик яркий и оригинальный, другие писали, что он ужасен, обвиняли авторов в объективации женщин (обращении с человеком исключительно как с объектом полового влечения), сексизме и расизме, присылали жалобы.
Реакция правозащитного сообщества
Инцидент не оставили без внимания украинские правозащитники. Так Александра Голуб, юрист, эксперт по правовому регулированию гендерных отношений и глава общественной организации “Лига защиты прав женщин “Гармония равных” посоветовала заведению удалить рекламу и сообщила, что будет подана жалоба.
“Не позорьтесь, удаляйте и извиняйтесь перед своими клиентами. Гарантирую, уже завтра Госпотребслужба и Уполномоченный по правам человека получат жалобу на ваше творение. И поверьте, будет вам штраф. За что? Не потому что ваша реклама стремная, а потому что она прямо нарушает требования статьи 8 Закона Украины “О рекламе”. Сделали вы, а стыдно нам”, — написала она.
Впоследствии в самой организации сообщили, что уже готовят жалобу, и добавили, что эта реклама шокировала их.
Организация “Индустриальный гендерный комитет по рекламе” сообщила, что за 5 часов ею было получено почти три десятка жалоб на это видео.
По заключению комитета, реклама является дискриминационной.
Отметим, в задачи комитета входит реагирование на подобные инциденты, вынесение экспертной оценки и обращение к рекламодателю или уполномоченным органам для снятия рекламы с показа в случае, если она нарушает законодательство.
- Ранее ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) Михаил Поплавский на одной из популярных социальных платформ опубликовал видео с молодыми студентками. Бывшая в. о. главы МОЗ Украины Ульяна Супрун раскритиковала его за “похоть и хвастовство деньгами”.