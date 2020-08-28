Заведение "Таверна Эль-Пасо" в Ровно выпустило рекламный ролик, который вызвал бурную реакцию в соцсетях. Таверну обвинили в сексизме и объективации женщин.

Об этом сообщают #Буквы.

В пятницу, 28 августа, заведение опубликовало на своей странице в соцсетях новый рекламный ролик по мотивам популярного порно-видео, который был сопровожден следующим текстом:

“Ситуация вышла из-под контроля, и мы превзошли сами себя, поэтому именно ты подберешь идеальный размер и вкус, который точно доведет тебя до гастрономического оргазма”.

В видео фигурируют пятеро темнокожих мужчин и девушка. Все актеры одеты только в футболки и нижнее белье.

В начале ролика актриса говорит: “Я такого еще никогда не делала, поэтому немного волнуюсь. Вас так много, даже не знаю, что выбрать: с прошутто, икрой, или на черном тесте. Хотя что тут думать, давайте все сразу”.

После этого к ней приближаются актеры с открытыми коробками с пиццей и становятся вокруг нее.

Стоя на коленях, актриса пробует пиццу из рук актеров.

“Может с черным тестом?”, — обращается один из мужчин.

“Ого, какой большой”, — отвечает актриса.

За 9 часов видеоролик собрал почти 35 тысяч просмотров (это в десять раз больше, чем подписчиков на странице заведения) и 1600 комментариев.

Среди комментаторов мнения разделились — одни считают, что ролик яркий и оригинальный, другие писали, что он ужасен, обвиняли авторов в объективации женщин (обращении с человеком исключительно как с объектом полового влечения), сексизме и расизме, присылали жалобы.

Реакция правозащитного сообщества

Инцидент не оставили без внимания украинские правозащитники. Так Александра Голуб, юрист, эксперт по правовому регулированию гендерных отношений и глава общественной организации “Лига защиты прав женщин “Гармония равных” посоветовала заведению удалить рекламу и сообщила, что будет подана жалоба.

“Не позорьтесь, удаляйте и извиняйтесь перед своими клиентами. Гарантирую, уже завтра Госпотребслужба и Уполномоченный по правам человека получат жалобу на ваше творение. И поверьте, будет вам штраф. За что? Не потому что ваша реклама стремная, а потому что она прямо нарушает требования статьи 8 Закона Украины “О рекламе”. Сделали вы, а стыдно нам”, — написала она.

Впоследствии в самой организации сообщили, что уже готовят жалобу, и добавили, что эта реклама шокировала их.