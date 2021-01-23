В субботу, 23 января, исполнилось ровно 100 лет со дня трагической гибели талантливого украинского композитора, хорового дирижера, пианиста, автора всемирно известного "Щедрика" Николая Леонтовича.

Об этом сообщают #Буквы.

Николай Леонтович родился на Подолье, в селе Монастырок.

Его отец Дмитрий Федорович был сельским священником, прекрасно пел, играл на виолончели, скрипке и некоторое время руководил хором семинаристов. Мать композитора также имела хороший голос и часто пела украинские народные песни.

Родители готовили Николая в священники. После окончания Шаргородского начального духовного училища он учился в Каменец-Подольской духовной семинарии. Там Леонтович изучал теорию музыки и хоровое пение, овладел скрипкой, фортепиано, некоторыми духовыми инструментами, начал обрабатывать народные мелодии, беря за образец обработки Николая Лысенко.

С 1898 года, после окончания семинарии, Леонтович работал учителем сельской школы в Чукове, где организовал хор, оркестр, привлекая туда учеников. На собственные средства покупал инструменты. Именно тогда Леонтович составил свой “Первый сборник песен с Подолья” и работал над вторым.

Впоследствии Леонтович переехал в Тульчин (Подолье), где также учительствовал, занимался хоровой деятельностью, композицией. В то время он создал много хоровых обработок, в частности знаменитый “Щедрик”, который стал известен не только в Украине, но и во всем мире. Композиция переведена на многие языки и известна в англоязычном мире как “Carol of the Bells”.

С 1918 года композитор некоторое время проживал в Киеве. Его пригласили преподавателем хорового дела в Киевский музыкально-драматический институт им. Н. Лысенко. Вместе с Григорием Веревкой, известным дирижером, Леонтович работал в народной консерватории, которая ставила целью музыкальное воспитание народа.

Бурные события в Киеве, связанные с частой сменой власти, заставили Леонтовича снова перебраться в Тульчин, где он основал первую в городе музыкальную школу.

Музыкально-педагогическое наследие Николая Леонтовича насчитывает более 200 авторских обработок и переводов народных песен для хорового пения, одноактную оперу “На русалчин Великдень”, которая из-за безвременной гибели композитора так и не была завершена.

Трагическая смерть

Жестокое убийство композитора произошло на глазах отца-священника.

23 января 1921 года к Леонтовичам в село Марковцы на Подолье заехали двое незнакомцев, которые напросились на ночевку. Один из них был кучер подводы Федор Грабчак, а второй – человек в кожанке и с обрезом через плечо и удостоверением оперуполномоченного Винницкого ЧК на имя Афанасия Грищенко.

Ночью чекист Грищенко выстрелом в грудь убил Леонтовича. Композитор умер, истекая кровью. Композитору было 44 года.

Отец Леонтовича сразу вскочил с постели, а когда забежал в комнату сына, увидел, что он истекал кровью. Не колеблясь, чекист связал руки родственникам Леонтовича и ограбил дом.

Смерть Николая Леонтовича возмутила украинское общество, ведь убийц никто не искал. Советская власть провела целую кампанию по сокрытию следов своего преступления.

В частности, секретарь министерства внутренних дел УССР Иван Головченко инициировал издание воспоминаний родственников Леонтовича, где умышленно фальсифицировались факты смерти композитора и распространялась “официальная версия” убийства – “петлюровско-разбойное нападение”.

Лишь в конце ХХ века во времена обретения Украиной независимости удалось узнать правду из архивных документов.

В частности, кандидат музыковедения Валентина Кузык опубликовала рапорт милиции Гайсинского уезда, где засвидетельствовано, что убийство известного украинского композитора – дело рук советского агента.

“Щедрик”

Мелодия “Щедрик” облетела весь мир и стала популярной благодаря ее англоязычной версии “Carol of the Bells”. Но в мире далеко не все знают, что корни этой мелодии – украинские.

Стоит отметить, что “Щедрик” Николай Леонтович шлифовал долгие годы: первый вариант был написан в 1901 – 1902 годах, второй – в 1906 – 1908, третий – в 1914-м, четвертый – в 1916-м, пятый – в 1919 году.

5 октября 1922 года “Щедрик” попал за океан и на украинском языке зазвучал в нью-йоркском Карнеги-Холле. Публика была в восторге.

В 1936 году американец украинского происхождения Петр Вильговский, который работал для радио NBC, создал английскую версию слов к “Щедрику”. Песня напоминала Вильговскому перезвон, и он зафиксировал этот образ в своих стихах. Позже песня закрепилась в музыкальной культуре западных стран под названием “Carol of the Bells”.

По материалам: Института истории Украины, Украинского института национальной памяти, Музея Николая Леонтовича, “Исторической правды”.