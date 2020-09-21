Сегодня, 21 сентября, православные и греко-католики празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Римско-католическая и православные церкви мира, которые придерживающиеся Григорианского или Неоюлианського календаря, отмечали этот день 8 сентября.

Об этом сообщает религиозный портал RISU.

Рождество Богородицы в восточной традиции относится к двунадесятых неподвижных праздников.

Точно неизвестно, когда его начали праздновать, но об этом празднике вспоминают св. Иоанн Златоуст, св. Прокл, св. Епифан, св. Августин, св. Роман Сладкопивец.

Палестинское предание гласит, что св. Елена, мать императора Константина, построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В V веке св. Прокл, Патриарх Константинопольский (439-446) также упоминает этот праздник. На Западе первое упоминание также датируется V веком. В V веке Анатолий, епископ Константинопольский, создал в день Рождества Пресвятой Богородицы стихиры, которые поются до сих пор.

Стоит отметить, что Евангелие не рассказывает о рождении Богородицы – ничего не сказано о его рождении, молодости или Успения. В Евангелие даже нет имен ее родителей. Всю эту информацию черпают только из традиции Церкви и апокрифов.

Главный источник знаний о Богородице – это Протоевангелие Иакова. Эта книга стала основой для таких праздников, как Зачатие св. Анны, Рождества Пресвятой Богородицы, Введение во храм и праздники в честь Якима и Анны. Именно по этому Протоевангелию узнаем о рождении Пречистой Девы Марии от бездетных Якима и Анны, которые были потомками родов Давида и Аарона.

Рождение Марии стало знаком прощения первородного греха и открыло перед человеком двери к вечной жизни.

Народные приметы

В этот день работать, убирать, стирать, шить – грех;

нельзя ссориться, ругаться и злиться;

встретить праздник лучше у воды – прийти к ближайшему водоему, чтобы умыться. Наши предки верили, что это даст красоту и здоровье.

стоит подавать нуждающимся, но от чистого сердца.

В этот день можно жениться. А случайное знакомство будет судьбоносным.

На Рождество Пресвятой Богородицы можно приглашать домой друзей и родню на праздничный обед. В этот день поста нет, то есть, верующим разрешается употреблять любую пищу.

Обязательным считалось приглашение молодых к родителям (тестю и теще) вместе со свекром и свекровью для установления и укрепления добрых отношений.

В это время также убирали на зиму пчелиные ульи, собирали лук, заканчивалось уборка хлеба.

Приметы погоды

В этот день предсказывали, какими будут осень и зима.

Если весь день солнечно и ясно, то такая погода сохранится до конца октября;

Утром туман – жди частых осенних дождей;

Дождливо днем ​​- ливни будут идти весь ближайший месяц;

Пасмурно и моросит – к холодной зиме;

На траве роса – к заморозкам;

Если птицы летают высоко – зима придет нескоро;

Сильный ветер – зимой будет мало снега.

Обычно селяне 21 сентября благодарили Матерь Божию за урожайный год и просили о помощи в будущем. Бездетные семьи молились ей, чтобы в них появился ребенок.